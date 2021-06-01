Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.06.2021 (20:10)

В ремонтно-восстановительном батальоне общевойсковой армии ЗВО отметили годовщину со дня образования соединения

Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в первый день лета  отметили 11-летнюю годовщину со дня основания воинской части.

В ходе торжественных мероприятий в адрес личного состава воинской части прозвучали слова благодарности и поздравления от командования воинской части, представителей духовенства, родителей военнослужащих и ветеранов военной службы.

Также в рамках митинга было проведено награждение военнослужащих, проявивших особое усердие при подготовке к новому периоду обучения ведомственными наградами, ценными подарками и грамотами. 

Кроме того, оркестр отдельной гвардейской мотострелковой бригады объединения исполнил подготовленный  для военнослужащих плац-концерт с исполнением композиций времен Великой Отечественной войны и современности.

Отдельный ремонтно-восстановительный батальон общевойсковой армии ЗВО образован в 2009 году в Ленинградской области. Личный состав батальона осуществляет мероприятия текущего ремонта вооружения и военной техники, автомобильного транспорта, восстановления раритетной техники времен ВОВ.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Годовщины
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false