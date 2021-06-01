01.06.2021 (20:10)

В ремонтно-восстановительном батальоне общевойсковой армии ЗВО отметили годовщину со дня образования соединения

Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в первый день лета отметили 11-летнюю годовщину со дня основания воинской части.

В ходе торжественных мероприятий в адрес личного состава воинской части прозвучали слова благодарности и поздравления от командования воинской части, представителей духовенства, родителей военнослужащих и ветеранов военной службы.

Также в рамках митинга было проведено награждение военнослужащих, проявивших особое усердие при подготовке к новому периоду обучения ведомственными наградами, ценными подарками и грамотами.

Кроме того, оркестр отдельной гвардейской мотострелковой бригады объединения исполнил подготовленный для военнослужащих плац-концерт с исполнением композиций времен Великой Отечественной войны и современности.

Отдельный ремонтно-восстановительный батальон общевойсковой армии ЗВО образован в 2009 году в Ленинградской области. Личный состав батальона осуществляет мероприятия текущего ремонта вооружения и военной техники, автомобильного транспорта, восстановления раритетной техники времен ВОВ.

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