01.06.2021 (20:00)

В Екатеринбурге суворовцы, юнармейцы и военнослужащие ЦВО в День защиты детей высадили цветы у мемориала летчикам-героям



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Екатеринбурге суворовцы, юнармейцы и военнослужащие ЦВО в День защиты детей высадили цветы у мемориала летчикам-героям

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища и юнармейцы совместно с военнослужащими отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) высадили цветы у мемориала летчикам – Героям Советского союза в Екатеринбурге.

Совместная акция прошла в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения. Участники акции высадили более 200 белых, синих и красных пионов на аллее Российской славы отдельного транспортного смешанного авиационного полка ЦВО, где установлены бюсты Героев Советского союза маршала авиации Ивана Кожедуба, генерал-майора авиации Георгия Речкалова и летчика-испытателя капитана Георгия Бахчиванжи.

В совместной патриотической акции, посвященной Дню защиты детей, кроме военнослужащих приняло участие около 50 воспитанников Екатеринбургского Суворовского военного училища и юнармейцев.

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