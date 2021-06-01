01.06.2021 (20:00)
В Екатеринбурге суворовцы, юнармейцы и военнослужащие ЦВО в День защиты детей высадили цветы у мемориала летчикам-героям
Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища и юнармейцы совместно с военнослужащими отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) высадили цветы у мемориала летчикам – Героям Советского союза в Екатеринбурге.
Совместная акция прошла в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения. Участники акции высадили более 200 белых, синих и красных пионов на аллее Российской славы отдельного транспортного смешанного авиационного полка ЦВО, где установлены бюсты Героев Советского союза маршала авиации Ивана Кожедуба, генерал-майора авиации Георгия Речкалова и летчика-испытателя капитана Георгия Бахчиванжи.
В совместной патриотической акции, посвященной Дню защиты детей, кроме военнослужащих приняло участие около 50 воспитанников Екатеринбургского Суворовского военного училища и юнармейцев.