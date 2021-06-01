01.06.2021 (19:50)

Отдельный специальный поисковый батальон ЗВО завершил экспедицию в Новгородскую область

Военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) завершили экспедицию по поиску останков в ранее не исследованном массовом захоронении мирных граждан и бойцов РККА в Новгородской области.

В ходе экспедиции военнослужащие батальона эксгумировали для последующей идентификации останки более 600 человек в окрестностях уничтоженной в годы войны деревни Вдицко Новгородского района Новгородской области. Среди найденных останков 390 - военнослужащие РККА, 209 – жертвы войны из числа мирных жителей, 2 – военнослужащие вермахта. К настоящему времени уже опознаны останки 14 человек. Также во время раскопок обнаружены 22 солдатских медальона, содержание которых в настоящее время восстанавливается.

В поисковом сезоне текущего года личный состав отдельного специального поискового батальона Западного военного округа примет участие в поисковых экспедициях на территории Ленинградской и Калужской областей, в Карелии и Крыму.

Отдельный специальный поисковый батальон ЗВО – единственное воинское подразделение в составе Минобороны России, предназначенное исключительно для поисковых работ на местности и увековечивания памяти погибших при защите Отечества.

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