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01.06.2021 (19:40)

Свыше 50 школьников Курской области вступили в юнармейские отряды, шефом которой является зенитно-ракетная бригада ЗВО

Военнослужащие зенитно-ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа провели торжественную церемонию посвящения свыше 50 школьников Курской области в отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В мероприятии по созданию двух новых юнармейских отрядов на базе Ильковской и Песчанской школ Беловского района приняли участие представители районной и областной администраций, представили военного комиссариата Курской области, члены ветеранских организаций, управление зенитно-ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО, а также депутат Курской областной Думы.

Юнармейцы дали клятву верности Отечеству и юнармейскому братству, пообещали оставаться патриотами и достойными гражданами России, а также всегда преодолевать преграды в борьбе за правду и справедливость.

В июне текущего года юнармейское движение Курской области отметит свой пятый День рождения.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Юнармия
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