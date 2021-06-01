01.06.2021 (19:40)
Свыше 50 школьников Курской области вступили в юнармейские отряды, шефом которой является зенитно-ракетная бригада ЗВО
Военнослужащие зенитно-ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа провели торжественную церемонию посвящения свыше 50 школьников Курской области в отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В мероприятии по созданию двух новых юнармейских отрядов на базе Ильковской и Песчанской школ Беловского района приняли участие представители районной и областной администраций, представили военного комиссариата Курской области, члены ветеранских организаций, управление зенитно-ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО, а также депутат Курской областной Думы.
Юнармейцы дали клятву верности Отечеству и юнармейскому братству, пообещали оставаться патриотами и достойными гражданами России, а также всегда преодолевать преграды в борьбе за правду и справедливость.
В июне текущего года юнармейское движение Курской области отметит свой пятый День рождения.