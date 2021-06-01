01.06.2021 (19:30)

Митинг в связи с началом летнего периода обучения состоялся на ОРВБ Кант в Киргизии

Торжественный митинг, посвященный началу летнего периода обучения, прошел на плацу Объединенной российской военной базы Кант, дислоцированной в Киргизской Республике.

В ходе торжественного построения, которое началось с поднятия Государственного флага Российской Федерации и выноса Боевого знамени соединения, перед военнослужащими выступил командир базы, который высоко оценил уровень профессиональной подготовки личного состава. Начальник штаба соединения отметил, что благодаря интенсивной подготовке с каждым годом повышается слаженность, дисциплинированность, профессионализм и мастерство военнослужащих. По завершении мероприятия помощник командира по работе с верующими отец Александр благословил личный состав военной базы на выполнение учебно-боевых задач.

Объединенная российская военная база, расположенная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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