01.06.2021 (19:25)

В Пензе на конкурсе «Мастер-оружейник» наградили лучших военных оружейников 2021 года по зенитным установкам

На полигоне «Константиновна» в Пензенской области наградили победителей 2 этапа Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник», в ходе которого определяли лучших военных оружейников по зенитным установкам. Главный судья конкурса полковник Михаил Филатов вручил медали и грамоты команде Пензенского артиллерийского инженерного института, которая выиграла этап. Также призы были вручены командам Центрального военного округа и Северного флота, которые заняли второе и третье места, соответственно.

По условиям военнослужащим нужно было осуществить экстремальную буксировку поврежденной зенитной установки ЗУ-23 с условного поля боя на ремонтную базу и выполнить его ремонт. Одним из сложных эпизодов состязания была буксировка техники на 5 км с преодолением водной преграды, кургана, косогора, зараженного участка местности, а также других искусственных и естественных препятствий.

Всего в соревнованиях принимают участие 8 команд, которые представляют военные округа, Пензенский артинститут, Воздушно-десантные войска и Росгвардию. Всего у конкурса 5 этапов. Победители определятся на комплексной эстафете ремонтных взводов, которая состоится 4 июня.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице