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01.06.2021 (19:20)

В армейском корпусе Балтийского флота начался летний период обучения

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота состоялись торжественные митинги, посвященные началу летнего периода обучения.

Одно из самых крупных торжественных мероприятий, приуроченное к началу нового периода, прошло на плацу вновь созданной мотострелковой дивизии в городе Гусеве.

По традиции, мероприятие началось с построения личного состава и выноса Боевого Знамени. С напутственным словом перед военнослужащими выступил командир мотострелкового полка армейского корпуса полковник Олег Тычинский. В своем выступлении он отметил, что в новом учебной периоде перед мотострелками стоит много задач, в том числе – наращивание боевой подготовки и участие в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021», где полк должен показать высокие результаты в боевой подготовке.

Войсковой священник отец Сергий благословил военнослужащих на ратную службу и окропил святой водой. В заключение митинга военнослужащие прошли торжественным маршем под звуки военного оркестра.

В новом учебном периоде с личным составом воинских частей Армейского корпуса Балтийского флота спланировано всего более 1000 учений с боевой стрельбой. Из них более 150 боевых стрельб отделений, более 50 боевых стрельб взводов, более 20 ротных тактических учений, из которых порядка 10 будут двухсторонними. Главным мероприятием боевой подготовки в объединении станет участие военнослужащих в совместном стратегическое российско-белорусском учении «Запад-2021».

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Религия
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