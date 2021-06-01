01.06.2021 (19:15)

В Михайловской военной артиллерийской академии проведена научная конференция «1941 год. Уроки и выводы»

В Михайловской военной артиллерийской академии к 80-летию начала Великой Отечественной войны проведена научная конференция «1941 год. Уроки и выводы».

В научном форуме приняли участие научно-педагогические работники Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого; научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова», Центрального военно-морского музея, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Информационного историко-научного центра военно-исторической библиотеки ГШ ВС РФ, а также офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии.

В ходе торжественного открытия конференции начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев приветствовал участников научного форума. Он отметил во вступительном слове: «Выражаю уверенность, что в ходе конференции будет всесторонне освещен целый ряд проблем: состояния Красной армии накануне гитлеровского вторжения, причины неудач начального периода войны, мужество, героизм и самопожертвование воинов Красной армии, в том числе и артиллеристов, роль и значение артиллерии в отражении массированных танковых атак противника, взаимодействие артиллерии с другими родами войск».

На конференции с докладами выступили: ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ), доктор исторических наук Сергей Ковалёв; профессора, кафедры Михайловской военной артиллерийской академии, доктора исторических наук, профессора: Владимир Мильбах, Виктор Чернухин, Евгений Вапилин; доцент кафедры ВУНЦ «ВМА» Олег Вербовой.

В ходе научной дискуссии участников мероприятия обсуждались темы: о состоянии боеспособности войск Красной армии и сил накануне Великой Отечественной войны; практике использования исторического опыта в обучении, воспитании и всестороннем развитии личности защитника Отечества и другие.

Научные работы участников конференции вошли в сборник статей. Он был представлен на выставке литературы, организованной библиотекой академии.

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