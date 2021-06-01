01.06.2021 (19:05)

Ряды юнармейцев пополнили 23 астраханских школьника

В преддверии пятилетия Юнармии в Икрянинской средней общеобразовательной школе Астраханской области в ряды молодежного движения приняты 23 учащихся седьмого и восьмых классов.

Учащиеся этой школы одними из первых в регионе создали юнармейский отряд, члены которого активно участвуют во всех значимых мероприятиях района и области. Недавно, например, они отправились в автопробег по маршруту Астрахань – Икряное, посвященный 76-летию Великой Победы и организованный региональным отделением ДОСААФ.

На торжественную церемонию посвящения школьников в юнармейцы пришли председатель местного отделения ДОСААФ Икрянинского района Виктор Лебедев, военный комиссар Икрянинского, Лиманского, Наримановского районов и города Нариманов Андрей Лягушин, который и принял клятву юнармейцев.

Ребятам были вручены значки и удостоверения членов Юнармии. За активное участие в акции «Парад Победы у дома ветерана» юнармейцы отмечены благодарственными письмами, а Данилу Трубченко региональный штаб юнармейского движения наградил памятной медалью «За заслуги перед Юнармией».

С важным событием – вступлением в ряды юнармейцев – учащихся поздравили председатель местного отделения ДОСААФ Виктор Лебедев, директор Икрянинской средней школы Наталья Крюкова и родители юнармейцев

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