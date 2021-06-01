01.06.2021 (19:00)

Армейские шпажисты завоевали четыре медали в командном турнире всероссийских соревнований по фехтованию в Смоленске

В Смоленске завершился командный турнир в рамках всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах. На счету армейцев четыре награды: одно «золото», одно «серебро» и две «бронзы».

«Золото» взяла прапорщик Юлия Личагина выступавшая с Анастасией Воробьёвой, а также Айзанат Муртазаевой за команду «Сборная-2». В финальном поединке они оказались сильнее команды «Сборная-5», за которую боролись Анастасия Балягина, Анна Гзюнова, Анна Ляхова — 45:27.

Третье место заняла Екатерина Тарасова, выступавшая в составе команды «Сборная-7» вместе с Антониной Захаренко и Марией Образцовой. В борьбе за третье место они оказались сильнее команды «Сборная-1» (Диана Икалова, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина) — 45:39.

Старший лейтенант Павел Сухов, Сергей Ходос, прапорщик Алан Фардзинов, младший сержант Георгий Бруев завоевали серебряную медаль. В финале они уступили команде «Москва-1» (Вадим Анохин, Сергей Бида, Никита Глазков, Дмитрий Гусев) со счетом 33:35.

В командном состязании среди шпажистов бронзовую награду завоевала команда Северо-Западного федерального округа, в составе которой выступали Кирилл Гуров, Олег Кныш, а также Егор Гужиев и Владимир Чичев. Команда СЗФО одолела команду «Москва-2» (Павел Андрияшкин, Михаил Белозеров, Георгий Буянов, Сергей Гребенников) со счетом 45:32.

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