01.06.2021 (18:15)

На городской набережной Каменска-Шахтинского состоялась торжественная церемония отправки участников акции «Сплав Победы»

Торжественная церемония, посвященная началу перехода военных инженеров понтонно-переправочного подразделения инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО), в рамках патриотической акции «Сплав Победы», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, состоялась на главной набережной г. Каменск-Шахтинский Ростовской области.

В мероприятии приняли участие представители командования ЮВО, органов местного самоуправления, городского совета ветеранов, юнармейцы, студенты, жители Каменского района.

На городской набережной инженеры ЮВО представили выставку современных образцов военной техники и вооружения. Кроме того, местом для экскурсии стали два парома, один из которых оборудован для проживания военнослужащих в период сплава по водным путям Ростовской и Волгоградской областей, а на втором пароме гости увидели образцы инженерного снаряжения, включая костюм сапера, миноискатели, макеты мин и др.

На берегу Северского Донца художественные коллективы и артисты Каменска исполнили казачьи танцы и попурри песен военных лет, а ведущие рассказали о значимых исторических событиях Великой Отечественной войны, в которых отличились инженерные подразделения Красной армии.

Свою профессиональную выучку гостям мероприятия продемонстрировали современные инженерно-штурмовые подразделения бригады ЮВО.

Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия обеспечил оркестр соединения.

По приказу командира бригады паромы отчалили от берега и под звуки военного марша «Прощание славянки» отправились в путь по рекам Северский Донец, Дон, через Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал в реку Волга. По пути инженеры ЮВО сделают остановки в городах Белая Калитва, Усть-Донецкий, Константиновск, Волгодонск Ростовской области, а также в Пятиморске и Волжский Волгоградской области.

Завершится «Сплав Победы» в Волгоградском водохранилище, где инженерные подразделения трех военных округов – Западного, Центрального и Южного встретятся 22 июня и примут участие в военно-исторической реконструкции переправы советских войск через Волгу в ходе Сталинградской битвы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице