01.06.2021 (18:45)

На чемпионате ВС РФ по международному военно-морскому пятиборью подведены итоги трех из пяти дисциплин

С 29 мая по 3 июня на базе филиала ЦСКА, г. Севастополь и ЧВВМУ им. П.С. Нахимова проходит чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по международному военно-морскому пятиборью. Сегодня прошли соревнования в дисциплине «морская практика».

В личном зачете среди женщин третий вид программы не внес изменений в расстановку в протоколе. Лидерами остались представительницы ЦСКА. Несмотря на то, что в морской практике сильнейшей стала Алина Антонова, Юлия Потураева удержала первую строчку протокола за счет более удачного выступления в предыдущих видах. Замыкает промежуточную призовую тройку гвардии матрос Екатерина Андреева (ЗВО-1).

В мужском личном зачете лидеры так же остались при своих позициях.

Спортсмены ЦСКА прапорщик Вячеслав Пименов и старший лейтенант Василий Гаврилов занимают первую и вторую строчку после трех видов соревновательной программы. На третье место за счет удачного выступления в морской практике вышел представитель сборной Военно-морского флота сержант Даниил Чегин.

В командном зачете среди женщин упрочили лидерство представительницы первой сборной западного военного округа. От сборной ЗВО-2 их отделяет уже 1231 очко. На третьем месте представительницы Военного института физической культуры. После трех видов программы от второго места их отделяет всего 271 очко. В мужском командном зачете отрыв первого места от третьего составляет всего 557 очков. Тем не менее, продолжает лидировать сборная ЗВО-1. На второй и третьей расположились строчке после трех видов программы чемпионата продолжают оставаться сборные ВМФ-1 и ВМФ-2.

Сегодня, если позволят погодные условия, спортсменам предстоит преодолеть международную полосу препятствий.

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