01.06.2021 (18:20)

В Казани стартовал Кубок главнокомандующего Сухопутными войсками среди высших учебных заведений Сухопутных войск по хоккею с шайбой

Сегодня на базе ледовой арены Казанского Суворовского училища состоялось торжественное открытие Кубка главнокомандующего Сухопутными войсками среди военнослужащих высших учебных заведений Сухопутных войск по хоккею с шайбой.

В соревновании принимают участие шесть команд высших учебных заведений Сухопутных войск: Михайловской военной артиллерийской академии; Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского; Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища; Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского; Новосибирского высшего военного командного училища, а также Московского высшего общевойскового командного училища.

В первый день спортивных состязаний проведено три игры. Команда Михайловской военной артиллерийской академии сразилась с командой Московского высшего общевойскового командного училища. Со счетом 8:1 победу одержала команда Михайловской военной артиллерийской академии. Во второй игре встретились команды Казанского ВТКУ против команды военной академии войсковой противовоздушной обороны и выиграла со счетом 14:0. И в третьей игре между командами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Новосибирского высшего военного командного училища победу одержала команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища со счетом 6:0.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице