01.06.2021 (18:25)

Команда ЦВО выиграла Спартакиаду ВС РФ по горному троеборью

На базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» (Кабардино-Балкарская Республика) подведены итоги Спартакиады Вооруженных Сил Российской Федерации по горному троеборью.

Летнее горное троеборье – дисциплина военно-спортивного многоборья, включенная в Всероссийский реестр видов спорта. Она включает три упражнения: Скалолазание (индивидуальное и парное лазание в связках); Преодоление горной полосы препятствий; Марш-бросок на дистанции 5 км со стрельбой из автомата.

Военнослужащие Центрального военного округа показали лучший результат на турнире. За прохождение задание трех этапов они набрали 9471,9 баллов. Второй результат у представителей команды Воздушно-десантных войск, на их счету 8637,5 баллов. Замкнули тройку призеров спортсмены-военнослужащие Южного военного округа – 8176,4 балла.

По итогам турнира среди видов и родов войск лучшими стали представители Воздушно-десантных войск. На втором месте турнир завершила команда Военно-космических сил, на третьем - команда Военно-морского флота.

В зачете военных округов первое место заняли военнослужащие Центрального военного округа. Серебряные награды завоевала команда Южного военного округа, бронзовые - команда Восточного военного округа.

Среди профильных военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны РФ победителями Спартакиады ВС РФ стала команда Военного института физической культуры. Второй результат у представителей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

В личном зачете соревнования выиграл сержант Алик Дарма (ЦВО). Второе место занял сержант Ильнур Хайбуллин (ЦВО), третье - сержант Николай Белый (ВДВ).

Всего в этом году в Спартакиаде ВС РФ по горному троеборью приняли участие 10 команд – ВДВ, ВИФК, ЮВО, ЗВО, ВКС, ДВОКУ, ВВО, ЦВО, СФ, ВМФ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице