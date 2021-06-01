01.06.2021 (18:10)

Волейболистки спортшколы г. Абакан самарского филиала ЦСКА победили на Первенстве России

В Анапе прошли финальные соревнования Первенства России по волейболу среди девушек 2008-2009 г.р. Волейболистки спортивной школы г. Абакан самарского филиала ЦСКА показали чистую игру, обойдя 16 сильнейших команд, съехавшихся к Чёрному морю со всей России, и стали чемпионками.

С первой и до последней игры девушки из ЦСКА/Хакасия демонстрировали отличную игру и были в прекрасной форме: спортсменки приехали в Анапу за девять дней до старта на тренировочный сбор. За это время под руководством своего тренера Ирины Золотухиной волейболистки прошли адаптацию и акклиматизацию, выстроили подводящий этап Первенства.

Три игры в подгруппе волейболистки провели со счётом 3:0, затем, на предварительном этапе борьбы за 1-8 места спортсменки армейского Клуба набрали шесть очков, что тоже оказалось больше, чем у любой другой команды.

В финальной игре за первое место ЦСКА/Хакасия встретилась с командой из Челябинска. Четыре партии закончились со счётом 2:2. В пятой партии девчонки из самарского филиала ЦСКА сумели вырвать победу со счётом 10:15.

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