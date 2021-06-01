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01.06.2021 (18:30)

Учебный сбор с начальниками продовольственных служб ЦВО завершился в Челябинской области

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Учебный сбор с начальниками продовольственных служб объединений, соединений, воинских частей и организаций Центрального военного округа (ЦВО) завершился на базе гвардейской танковой дивизии военного округа в Челябинской области. Сбор проходил под общим руководством командования штаба материально-технического обеспечения ЦВО.

В ходе сбора с военнослужащими были проведены занятия по разработке и предоставлению отчетной документации по вверенной службе в соответствии с руководящими документами Министерства обороны Российской Федерации, продемонстрированы современные образцы технических средств продовольственной службы, поступающих в соответствии с Гособоронзаказом: полевые кухни автомобильные на базе грузовиков «Урал», «Камаз».

 Кроме того, начальники продовольственных служб самостоятельно приготовили обед на полевых технических средствах продовольственной службы, за качество блюд каждому были выставлены оценки.

По завершении сбора военнослужащие, отличившиеся в ходе выполнения задач в 2020 году, были награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Всего к сбору привлекалось более 150 начальников продовольственных служб объединений, соединений, воинских частей и организаций ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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