01.06.2021 (17:44)

В соединениях и воинских частях армии ВВС и ПВО ЦВО прошли торжественные митинги, посвященные началу летнего периода обучения

В соединениях и воинских частях объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) прошли торжественные митинги, посвященные началу летнего периода обучения.

В рамках мероприятий перед личным составом выступили командиры воинских частей. Они поздравили военнослужащих и обозначили основные задачи летнего периода обучения.

Лётный состав авиационных полков, оснащенных истребителями-бомбардировщиками Су-34, самолетами-разведчиками Су-24МР и истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, в ходе проведения учебно-тренировочных полетов и летно-тактических учений будут совершенствовать навыки авиаразведки, нанесения бомбовых ударов и перехвата воздушных целей.

Экипажам армейской авиации на полигонах ЦВО предстоит отрабатывать взаимодействие с сухопутными подразделениями по прикрытию военизированных колонн, транспортировке грузов, поиску и эвакуации условно раненных, а также принять участие в реализации государственной космической программы.

В новом учебном периоде подразделения противовоздушной обороны ЦВО продолжат выполнение задач по прикрытию административных, промышленных и военных организаций в зоне ответственности.

Перед началом летнего учебного периода в воинских частях и соединениях прошли комплексные занятия по соблюдению требований безопасности при выполнении учебно-боевых задач.

Объединение ВВС и ПВО ЦВО обеспечивает безопасность воздушного пространства двух иностранных республик и 29 субъектов Российской Федерации, расположенных в границах ответственности военного округа на территории площадью более 7 млн кв. км.

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