01.06.2021 (17:15)

Соединение надводных кораблей Каспийской флотилии отмечает 38-ю годовщину со дня образования

Военнослужащие соединения надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) отмечают 38-ю годовщину со дня образования.

Всего год назад завершился процесс перевода штаба и управления флотилии, её основных сил из Астрахани в новый район базирования в Дагестане. Переброска формирований осуществлялась одновременно с выполнением плана боевой подготовки. Несмотря на все сложности переходного периода, связанные с перебазированием, флотилия успешно завершила учебный год, показав при этом высокую морскую и полевую выучку в ходе СКШУ «Кавказ-2020». Высокий темп в учебно-боевой деятельности был задан и в 2021 году.

Пункты базирования в Махачкале и Каспийске – незамерзающие, защищённые от природных воздействий гавани, оборудованные самой современной инфраструктурой и оснащенные по новейшим технологиям.

Флотилия получила возможность прямого выхода в морские полигоны центральной части моря для полноценной боевой подготовки корабельных группировок в море, морской пехоты, берегового ракетного дивизиона. На территории Дагестана на горном полигоне Аданак, полигонах Скорпион, Зеленоморск и Турали имеются все условия для совершенствования полевой выучки, морской десантной и воздушно-десантной подготовки береговых войск.

Но какой бы совершенной ни была техническая оснастка сил (войск), главной движущей силой процесса боевой подготовки были и остаются люди, настоящие профессионалы своего дела. Моряки-каспийцы являют собой пример честного и беззаветного служения Родине на южных морских рубежах.

В Дагестане продолжается активная работа по обеспечению постоянным и служебным жильем военнослужащих КФл. В новых современных жилых комплексах проживают уже более 500 семей военнослужащих флотилии. Также военные строители ведут работы по строительству школы на 120 учащихся, принято решение о возведении военно-морского госпиталя.

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