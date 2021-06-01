01.06.2021 (17:00)

Развитие технологий радиофотоники для создания систем и комплексов связи обсудят на форуме «Армия-2021»

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» состоится круглый стол, посвященный развитию технологий радиофотоники в интересах создания перспективных систем и комплексов связи.

Участники мероприятия проанализируют ведущие мировые практики в этом направлении, обсудят перспективы развития технологий радиофотоники, рассмотрят основные подходы к созданию радиофотонных элементов, а также современные принципы построения радиофотонных устройств в интересах разработки новых систем и комплексов связи.

В экспертном обсуждении примут участие представители органов военного управления, высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» пройдут в период с 22 по 27 августа 2021 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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