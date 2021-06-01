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01.06.2021 (16:45)

В Мурманском Нахимовском училище прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Северного флота, Дню защиты детей и началу учебной практики нахимовцев

В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Северного флота, Дню защиты детей и началу учебной практики нахимовцев.

На плацу прошло построение учащихся и митинг под руководством начальника Нахимовского военно-морского училища контр-адмирала Валерия Мирона. После нахимовцы прошли торжественным маршем.

Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Северного флота провели перед учащимися показное выступление.

На территории училища развёрнута выставка образцов современного оборудования, вооружения и специальной техники, которые эксплуатируют современные военнослужащие.

Офицеры объединений, соединений и воинских частей Северного флота провели Уроки мужества для нахимовцев. Они рассказали об особенностях службы на самом мощном флоте России - Северном, его истории и традициях.

Сегодня Краснознамённый, ордена Ушакова Северный флот отмечает 288-ю годовщину со дня образования.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Праздники
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