01.06.2021 (16:45)
В Мурманском Нахимовском училище прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Северного флота, Дню защиты детей и началу учебной практики нахимовцев
В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Северного флота, Дню защиты детей и началу учебной практики нахимовцев.
На плацу прошло построение учащихся и митинг под руководством начальника Нахимовского военно-морского училища контр-адмирала Валерия Мирона. После нахимовцы прошли торжественным маршем.
Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Северного флота провели перед учащимися показное выступление.
На территории училища развёрнута выставка образцов современного оборудования, вооружения и специальной техники, которые эксплуатируют современные военнослужащие.
Офицеры объединений, соединений и воинских частей Северного флота провели Уроки мужества для нахимовцев. Они рассказали об особенностях службы на самом мощном флоте России - Северном, его истории и традициях.
Сегодня Краснознамённый, ордена Ушакова Северный флот отмечает 288-ю годовщину со дня образования.