01.06.2021 (16:30)

В воинских частях и соединениях гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО начался новый летний учебный период

В воинских частях и соединениях гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа, штаб которой дислоцирован в городе воинской славы Воронеже, начался новый летний учебный период.

В ходе начала нового летнего периода обучения командиры подразделений приступили к проведению занятий по совершенствованию одиночной подготовки военнослужащих, слаженности личного состава в связи с предстоящим совместным стратегическим российско-белорусским учением «Запад-2021», которое пройдет на полигонах Белоруссии и Западного военного округа.

Главной задачей военнослужащих является освоение новых образцов вооружения, военной и специальной техники, а также эффективному взаимодействию с подразделениями беспилотных летательных аппаратов, с которыми пройдет свыше 500 занятий боевой подготовки.

Свыше 80% личного состава воинских частей и соединений общевойсковой армии ЗВО в скором времени примут участие в лагерных сборах и полевых выходах.

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