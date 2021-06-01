01.06.2021 (16:15)

Студенты Военно-медицинской академии поздравили сотрудников Фундаментальной библиотеки с Днем библиотекаря

Студенты факультета подготовки и усовершенствования гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов поздравили сотрудников Фундаментальной библиотеки Военно-медицинской академии с профессиональным праздником.

Главные читатели библиотеки поблагодарили сотрудников одного из крупнейших медицинских фондов страны за квалифицированную помощь в поиске и подборе литературы, за доброжелательную атмосферу и историческую ауру, которую они так умело поддерживают.

В подарок библиотекари получили великолепный торт в виде книги, который с мастерством и любовью был приготовлен одной из студенток факультета. Подарок вызвал восхищение всех собравшихся.

День библиотекаря празднуется в России с 1995 года. Он был установлен Указом Президента РФ, учитывая большой вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры.

Фундаментальная библиотека является не только структурным подразделением Военно-медицинской академии, базой и средством информационного обеспечения научно-образовательной деятельности, но и уникальным объектом культурного наследия, с интересной историей и богатыми фондами. Ко Дню города канал Санкт-Петербург подготовил большой материал, который позволил заглянуть в служебные помещения библиотеки, увидеть многоярусное книгохранилище - шедевр библиотечной архитектуры, а также прикоснуться к инкунабулам и другим редчайшим изданиям, хранящимся в фондах библиотеки.

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