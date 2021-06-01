01.06.2021 (15:45)

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, Министр обороны поздравил военно-транспортную авиацию и Северный флот с годовщиной со дня образования.

«В первую очередь я хотел бы поздравить нашу военно-транспортную авиацию. большой юбилей, большая дата — 90 лет. Сделано очень много за все эти годы. Миллионы тонн и миллионы пассажиров, тем более что этими пассажирами являются наши военнослужащие. Сделаны миллионы прыжков с наших самолетов ВТА. Надеюсь, и дальше наши авиаторы будут также верой и правдой служить нашему Отечеству, продолжать традиции, заложенные многими и многими поколениями летчиков военно-транспортной авиации. Поздравляю вас — 90 лет!», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Также глава военного ведомства поздравил Северный флот с 288-летием.

«Трудно представить, что 288 лет назад туда пришел наш флот, там началось строительство, создание и созидание. Конечно, сегодня это наша гордость, я надеюсь, что все, что мы наметили там в этом и следующем годах, все, что сделано в предыдущие годы, позволит нам удержать на самых высоких позициях наш флот. Северный флот, сегодня находится практически на острие противодействия силам НАТО, я имею в виду морским силам», — отметил Министр обороны.

В продолжение темы Сергей Шойгу напомнил, что сегодня в Вооружённых Силах Российской Федерации начался летний период обучения.

«Войска приступили к слаживанию отделений, экипажей, расчётов, идёт подготовка кораблей в составе группировок разнородных сил. Всего планируется провести более 4,5 тыс. учений и тренировок различного уровня. Основные усилия будут направлены на совершенствование индивидуальных показателей и сохранение интенсивности боевой подготовки», — сообщил глава военного ведомства.

Министр обороны также добавил, что главным итогом учебного года станет совместное российско-белорусское стратегическое учение «Запад–2021». Ему будет предшествовать комплекс специальных учений по видам обеспечения с переходом войск к практическим действиям.

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Далее Сергей Шойгу рассказал участникам совещания о предстоящей IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт с 22 по 24 июня.

По заявлению Министра обороны, на форум приглашены главы оборонных ведомств 119 стран и более 150 российских и иностранных экспертов. В ходе работы планируется обсудить вопросы стратегической стабильности, глобальной и региональной безопасности в Европе, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Отдельной темой дискуссии станет участие военных ведомств в борьбе с пандемией COVID-19. Конференция пройдёт с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм.

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В тематической части селекторного совещания были рассмотрены три вопроса.

Первый был посвящен состоянию безопасности полётов в Вооружённых Силах Российской Федерации.

«В этом вопросе особое внимание мы уделяем работе с молодыми лётчиками, проходящими службу в строевых частях. В летнем периоде обучения они продолжат практическое освоение авиационной техники. Интенсивность полётов значительно возрастёт. В связи с этим командирам всех степеней требуется индивидуально подходить к планированию и контролю их лётной подготовки», — поставил задачу глава военного ведомства.

Сергей Шойгу добавил, что важно определить оптимальную нагрузку для каждого молодого специалиста с учётом фактического уровня его подготовки и натренированности.

«Отмечу, что действующая система подготовки экипажей позволила успешно решить все поставленные перед авиационными формированиями задачи во время апрельской внезапной проверки боевой готовности», — сказал Министр обороны.

Глава военного ведомства также заявил, что в ходе специальных учений по видам обеспечения и совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад–2021» планируется массовое применение авиации, будет создана сложная воздушная обстановка. Поэтому важно, чтобы авиационный персонал был в полном объёме готов к действиям в таких условиях.

Кроме того, как сообщил Сергей Шойгу, необходимо, чтобы аэродромы, вертолётные площадки и авиационная техника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полётов.

«В ноябре прошлого года я поручил всесторонне проанализировать причины аварийности авиационной техники, разработать план мероприятий по предупреждению происшествий и осуществить контроль первоначальной подготовки и переучивания лётного состава. Заслушаем, как это выполнено», — сказал Министр обороны.

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Второй важный вопрос, вынесенный для рассмотрения на совещании, стало состояние системы материально-технического обеспечения в войсках противовоздушной и противоракетной обороны, а также в космических войсках.

Их материально-техническое обеспечение оценивалось в январе – феврале в ходе комплексной проверки, которая проводилась в Воздушно-космических силах впервые с момента их создания в 2015 году. Проверено 40% воинских формирований.

«Отмечу, что за последние пять лет в космические войска и войска ПВО-ПРО поставлено 536 единиц вооружения и техники. Ежегодно проводится техническое обслуживание и ремонт более 3,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Построено свыше 200 объектов социально-бытового и материально-технического назначения. Обеспечение личного состава обмундированием, питанием и предметами быта осуществлялось в соответствии с установленными нормативами», — сказал глава военного ведомства.

Особое внимание в ходе инспекции уделялось условиям службы и быта военнослужащих ВКС и членов их семей.

«Результаты проверки показали, что действующая система МТО позволяет Воздушно-космическим силам решать стоящие перед ними задачи», — констатировал генерал армии Сергей Шойгу.

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Прежде чем перейти к заслушиванию докладов, Министр обороны сообщил, что подведены итоги Всеармейской олимпиады курсантов по военно-профессиональной подготовке.

Лучшие результаты показали курсанты Московского высшего общевойскового командного училища и курсанты-девушки Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. В следующем году они будут представлять Министерство обороны на международных состязаниях в Узбекистане.

Также в технополисе «ЭРА» прошёл Международный фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку» среди воспитанников довузовских учебных заведений стран СНГ. Жюри оценивало более 400 работ ребят из России, Армении, Белоруссии и Таджикистана.

Победу в командном зачёте и переходящий Кубок Министра обороны Российской Федерации завоевало Санкт-Петербургское суворовское военное училище.

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