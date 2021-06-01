01.06.2021 (16:00)

Торжественные мероприятия, посвященные годовщине формирования 201-й стрелковой дивизии, прошли на российской военной базе в Таджикистане

Торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине формирования 201-й стрелковой дивизии, правопреемницей которой является российская военная база в Таджикистане, прошли на территории военного городка соединения.

В ходе торжественного митинга перед личным составом соединения выступил командир военной базы полковник Сергей Горячев, поздравив подчиненных с годовщиной формирования 201-й стрелковой дивизии, а также вручив отличившимся военнослужащим государственные и ведомственные награды. Также в торжественной обстановке начальник отделения (территориальное, г. Душанбе) федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) «Центррегионжилье» Татьяна Кадырова вручила отдельным военнослужащим сертификаты на получение жилищной субсидии. По завершении митинга подразделения 201-й военной базы прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра.

Справочно:

Боевой путь соединения начался с 1 июня 1943 г., когда в Тосновском районе Ленинградской области по распоряжению Верховного Главнокомандующего на базе бригад внутренней охраны Ленинграда, пограничной бригады и отдельных подразделений бригады морской пехоты Балтийского флота, оборонявших Ленинград с 1941 года, была сформирована 201-я стрелковая дивизия. Боевое крещение дивизия приняла в 1944 г. в боях за освобождение Гатчины. В составе войск Ленинградского фронта воинские части дивизии освободили более 55 населенных пунктов и овладели городом Гатчина, за что в дальнейшем соединению было присвоено почетное наименование «Гатчинская».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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