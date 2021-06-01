01.06.2021 (15:30)

Около 200 единиц военной и специальной техники поступило в войска ЦВО с начала 2021 года

Около 200 единиц военной и специальной техники поступило на вооружение войск Центрального военного округа (ЦВО) с начала года. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«С начала года на вооружение войск округа уже поступило около 200 единиц автомобильной и специальной военной техники», - рассказал генерал-полковник Александр Лапин.

В числе поступившей техники переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», дезинфекционные душевые установки ДДУ-1 и ДДУ-2, командно-штабные машины Р-149 и подвижные электростанции для полевых пунктов управления, а также другая колесная техника различного предназначения: автомобили УАЗ, «Урал» и пассажирские автомобили «Газель NEXT». Поступившая техника связи позволила полностью перевооружить пять подразделений связи на современные образцы вооружения. Всего до конца года в войска Центрального военного округа планируется поставить более 1200 единиц современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице