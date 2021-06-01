01.06.2021 (15:20)

В соединениях и воинских частях ВТА начался летний период обучения

В соединениях и воинских частях военно-транспортной авиации с 1 июня начался летний период обучения. С сегодняшнего дня военнослужащие приступают к выполнению задач, согласно плану учебно-боевой подготовки на новый период обучения.

По итогам боевой подготовки за зимний период обучения в Военно-транспортной авиации общий налет составил более 20000 часов, в частях соединения проведено более 400 лётных смен. Десантировано более 46000 личного состава и более 120 единиц военной техники.

Главным мероприятием боевой подготовки в новом учебном году станет участие ВТА в совместных стратегических российско-белорусских учениях «Запад-2021».

Кроме этого, основными мероприятиями, спланированными в летнем периоде обучения 2021 учебного года, станет участие экипажей ВТА в 4 этапе конкурса «Авиадартс», а также согласно лётно-тактической подготовке спланировано участие ВТА в более 30 лётно-тактических учениях, с выполнением практического десантирования личного состава ВДВ, спланированы к проведению командно-штабные учения с личным составом управления соединений и воинских частей. Полёты на бомбометание и практические стрельбы из авиационных пушек.

Также будет продолжаться работа, направленная на встречу выпускников военных вузов и обеспечения их всевозможными видами довольствия. Повышение лётных навыков выпускников-лётчиков Краснодарского ВВАУЛ.

Командующий Военно-транспортной авиации генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов поблагодарил весь личный состав за хорошую работу и высокие показатели в зимнем периоде обучения, обратив особое внимание на качественное выполнение предстоящих задач.

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