01.06.2021 (15:16)
Российская группа инспекторов проводит инспекцию указанного района на территории Финляндии
По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 31 мая по 4 июня в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проводит инспекцию указанного района на территории Финляндии.
Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных метров.
В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности.