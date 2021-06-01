01.06.2021 (15:05)

Новочеркасские кадеты на торжестве по случаю последнего звонка всем выпуском исполнили вальс

У кадет – выпускников 2021 года Донского Императора Александра III казачьего кадетского корпуса в Ростовской области прозвенел последний звонок.

Будущие выпускники сделали подарок своим родителям и преподавателям — на строевом плацу всем курсом станцевали вальс. В этом им помогли школьницы одной из гимназий казачьей столицы Дона — Новочеркасска.

Праздник завершился прохождением выпускников торжественным маршем перед руководством корпуса и окружными атаманами войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Традиционно над строем кадет сверкнули серебром подброшенные вверх монеты.

Донской казачий корпус, расположенный в Новочеркасске, впервые был учрежден Указом Императора Александра III 15 февраля 1883 года и продолжал свою деятельность на территории России до 2020 года. В новейшей истории он был воссоздан в 1991 году, а 30 сентября 1994 года постановлением главы администрации Ростовской области Донскому кадетскому корпусу присвоен статус государственного образовательного учреждения. На протяжении 27 лет выпускники кадетского корпуса поступают в военные учебные заведения страны.

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