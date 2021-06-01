01.06.2021 (15:00)

В Ленобласти в соединениях и воинских частых общевойсковой армии ЗВО начался новый период обучения

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, состоялись торжественные митинги, посвященные началу летнего периода обучения.

По традиции, торжественные мероприятия начались с исполнения военнослужащими Государственного гимна Российской Федерации и вноса Боевого знамени части. В ходе митингов с напутствиями к военнослужащим обратились командиры воинских частей, представители военного духовенства, ветераны Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны, родители военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и сослуживцы.

Завершились митинги торжественным прохождением личного состава с последующим убытием к местам проведения занятий.

Основные усилия командования армии в новом периоде обучения будут сосредоточены на качественной подготовке и проведении тактических учений, совершенствовании существующей системы подготовки личного состава к выполнению учебно-боевых задач, повышении боевой готовности и престижа объединения.

В летнем периоде обучения военнослужащие продолжат наращивать темпы освоения новейших образцов стрелкового оружия и военной техники, поступивших на вооружение в минувшем году.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице