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01.06.2021 (15:00)

В Ленобласти в соединениях и воинских частых общевойсковой армии ЗВО начался новый период обучения

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, состоялись торжественные митинги, посвященные началу летнего периода обучения.

По традиции, торжественные мероприятия начались с исполнения военнослужащими Государственного гимна Российской Федерации и вноса Боевого знамени части. В ходе митингов с напутствиями к военнослужащим обратились командиры воинских частей, представители военного духовенства, ветераны Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны, родители военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и сослуживцы.

Завершились митинги торжественным прохождением личного состава с последующим убытием к местам проведения занятий.

 Основные усилия командования армии в новом периоде обучения будут сосредоточены на качественной подготовке и проведении тактических  учений, совершенствовании существующей системы подготовки личного состава  к выполнению учебно-боевых задач, повышении боевой готовности и престижа объединения.

 В летнем периоде обучения военнослужащие продолжат наращивать темпы освоения новейших образцов стрелкового оружия и военной техники, поступивших на вооружение в минувшем году.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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