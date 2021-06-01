01.06.2021 (14:55)

В соединениях и воинских частях гвардейской танковой армии ЗВО начался летний период обучения

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели торжественные митинги, посвященные началу летнего периода обучения.

Для участия в митингах были приглашены ветераны военной службы, юнармейцы и представители администрации городов, где дислоцируются соединения и воинские части танковой армии. Вниманию гостей была представлена выставка подготовленного к новому периоду обучения вооружения и военной техники, где были показаны танки Т-80, Т-72Б3, Т-90, бронетранспортеры БТР-82А. боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» и другие виды вооружения.

В новом периоде обучения в соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, связи, инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты будут проведены лагерные сборы и полевые выходы. Всего за летний период запланировано провести более 15 тактических учений, порядка 1,5 тыс. боевых стрельб подразделений. Механики-водители выполнят свыше 2 тыс. зачетных и контрольных упражнений по вождению боевых машин.

В летнем периоде обучения военнослужащим гвардейской танковой армии ЗВО предстоит освоить новые виды образцов вооружения и военной техники, поступающих в объединение.

Особенностью нового периода обучения станет подготовка и участие военнослужащих танковой армии в масштабном совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021».

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