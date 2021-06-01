01.06.2021 (14:45)

В Преображенском полку ЗВО состоялся торжественный митинг по случаю начала летнего периода обучения

Сегодня в отдельном комендантском Преображенском полку состоялся торжественный митинг по случаю начала летнего периода обучения.

Мероприятие началось с построения личного состава воинской части и поднятия Государственного флага Российской Федерации.

После приветственного слова командира полка полковника Сергея Бессонова последовало награждение лучших военнослужащих по итогам предыдущего периода обучения. Отличившихся солдат и сержантов поздравил заместитель командира полка по работе с личным составом подполковник Дмитрий Кириенко.

Затем Преосвященный епископ Иероним поздравил командиров подразделений и обратился к военнослужащим части, пожелав успехов в боевой подготовке. На мероприятии также присутствовала заместитель главы управы района Лефортово. В завершение личный состав полка прошёл по плацу торжественным маршем.

На мероприятии также присутствовал представитель Главного военно-политического управления Вооруженных Сил. После торжественного построения он провел с личным составом лекторий. Завершающим событием торжественного митинга стала беседа на тему профессионально-должностной подготовки.

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