Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.06.2021 (14:45)

В Преображенском полку ЗВО состоялся торжественный митинг по случаю начала летнего периода обучения

Сегодня в отдельном комендантском Преображенском полку состоялся торжественный митинг по случаю начала летнего периода обучения.

Мероприятие началось с построения личного состава воинской части и поднятия Государственного флага Российской Федерации.

После приветственного слова командира полка полковника Сергея Бессонова последовало награждение лучших военнослужащих по итогам предыдущего периода обучения. Отличившихся солдат и сержантов поздравил заместитель командира полка по работе с личным составом подполковник Дмитрий Кириенко.

Затем Преосвященный епископ Иероним поздравил командиров подразделений и обратился к военнослужащим части, пожелав успехов в боевой подготовке. На мероприятии также присутствовала заместитель главы управы района Лефортово. В завершение личный состав полка прошёл по плацу торжественным маршем.

На мероприятии также присутствовал представитель Главного военно-политического управления Вооруженных Сил. После торжественного построения он провел с личным составом лекторий. Завершающим событием торжественного митинга стала беседа на тему профессионально-должностной подготовки.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к летнему периоду обучения
В войсках Западного военного округа начался летний период обучения
С батальоном управления армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области прошла тренировка по связи
Военные автоинспекторы ЗВО провели технический осмотр техники в Ленинградской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false