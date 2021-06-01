01.06.2021 (14:35)

Ленинградское объединение ВВС и ПВО Западного военного округа отмечает 79-летие со дня образования

В Санкт-Петербурге на территории управления дивизии ПВО начальник штаба Ленинградской армии ВВС и ПВО генерал-майор Юрий Подоплелов в ходе проведения митинга, посвящённого началу летнего периода обучения, поздравил личный состав объединения с 79-й годовщиной со дня образования объединения.

В начале мероприятия был произведён торжественный вынос Государственного Флага РФ, исторического и Боевого знамён объединения.

Генерал-майор Юрий Подплелов отметил, что в начавшемся летнем периоде обучения предстоит напряжённая учёба и дальнейшая деятельность, нацеленная на повышение боевой готовности и престижа Ленинградского Краснознамённого объединения.

Также командиры авиационных воинских частей и частей противовоздушной обороны поздравили личный состав с началом нового периода обучения и днем образования объединения.

Главными мероприятиями боевой подготовки летнего периода обучения для военнослужащих объединения будет участие в совместном стратегическом российско-белорусском учении «Запад-2021», а также тактических учениях с боевой стрельбой и применением авиационных средств поражения на государственном полигоне Ашулук.

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