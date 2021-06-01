01.06.2021 (14:22)
Более 10 тыс. военнослужащих ЦВО в Сибири приступили к новому периоду обучения
Более 10 тыс. военнослужащих общевойскового объединения ЦВО, дислоцированного на территории Сибирского региона, приступили к новому летнему периоду обучения.
Сегодня в соединениях и воинских частях объединения прошли торжественные митинги, на которых командиры поздравили личный состав с началом периода обучения и обозначили главные задачи, стоящие перед военнослужащими.
Накануне с военнослужащими были проведены комплексные занятия по требованиям безопасности. Уже на этой неделе личный состав соединений и воинских частей приступит к выполнению упражнений и задач по огневой, тактической, специальной подготовке.
Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.