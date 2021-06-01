01.06.2021 (14:08)

На Балтийском флоте начался летний период обучения

Сегодня на Балтийском флоте начался летний период обучения. В соединениях и частях флота прошли торжественные мероприятия, в которых приняли участие представители командования Балтийского флота. На кораблях были подняты Андреевские флаги и флаги расцвечивания. В главной базе флота — городе Балтийске — состоялось общее построение личного состава соединений и воинских частей, на котором перед военными моряками выступил заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев и поздравил всех с началом летнего периода обучения.

В своем выступлении вице-адмирал Сергей Елисеев отметил, что в летнем периоде обучения Балтийский флот ожидает напряженная боевая учеба. Среди главных задач — поддержание и совершенствование уровня боевого мастерства при выполнении задач в соответствии с предназначением, организация качественной подготовки подразделений, представленных к присвоению наименования «ударное». Большое внимание будет уделено и подготовке команд к участию в Армейских международных играх–2021, состязаниях на кубки и призы главнокомандующего ВМФ.

В летнем периоде обучения силы и войска Балтийского флота примут участие в сотнях мероприятий боевой подготовки, дальних походах и других плановых мероприятиях. Среди них — участие в Международном военно-техническом форуме, в X Международном военно-морском салоне и Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 25 июля.

Кроме того, до конца года запланировано провести свыше семи дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов. Моряки-балтийцы посетят зарубежные порты Тартус (Сирия), Лимассол (Кипр), Порт-Судан (Судан), Маскат (Оман). Также личному составу флота предстоит провести более 35 учений разной направленности, в том числе 10 специальных учений по видам подготовки. Наиболее масштабным мероприятием и венцом боевой учебы сил и войск флота в летнем периоде обучения, станет совместное стратегическое российско-белорусское учение «Запад-2021».

Митинг завершился торжественным маршем на площади Балтийской славы, в котором прошли военнослужащие соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы. Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечивал военный оркестр Балтийского гарнизона.

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