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01.06.2021 (14:15)

Курсанты ТВВИКУ завоевали золотые медали на чемпионате и первенстве Европы по гиревому спорту

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова завоевали золотые медали на чемпионате и первенстве Европы по гиревому спорту в Казани.

Курсант Сергей Майер занял первое место в весовой категории свыше 95 кг. Он одержал победу в двоеборье с результатом 230 очков и отобрался в сборную команду России на чемпионат мира.

Дмитрий Вяткин занял первое место в весовой категории до 63 кг. Он толкнул две гири по длинному циклу с результатом в 60 подъемов и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Олег Майер одержал победу в весовой категории свыше 85 кг в толчке двух гирь по длинному циклу с результатом 93 подъема, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

В весовой категории до 78 кг Алексей Колмагоров занял третье место. В толчке двух гирь по длинному циклу он показал результат в 50 подъемов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Соревнования
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