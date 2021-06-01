01.06.2021 (14:15)

Курсанты ТВВИКУ завоевали золотые медали на чемпионате и первенстве Европы по гиревому спорту

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова завоевали золотые медали на чемпионате и первенстве Европы по гиревому спорту в Казани.

Курсант Сергей Майер занял первое место в весовой категории свыше 95 кг. Он одержал победу в двоеборье с результатом 230 очков и отобрался в сборную команду России на чемпионат мира.

Дмитрий Вяткин занял первое место в весовой категории до 63 кг. Он толкнул две гири по длинному циклу с результатом в 60 подъемов и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Олег Майер одержал победу в весовой категории свыше 85 кг в толчке двух гирь по длинному циклу с результатом 93 подъема, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

В весовой категории до 78 кг Алексей Колмагоров занял третье место. В толчке двух гирь по длинному циклу он показал результат в 50 подъемов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице