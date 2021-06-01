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01.06.2021 (14:00)

В Энгельсском соединении дальней авиации начался летний учебный период

В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Калужской, Мурманской и Саратовских областях, прошёл торжественный митинг с участием представителей командования дальней авиации и личного состава, посвящённый началу летнего периода обучения в Вооружённых Силах России, который даёт свой старт ежегодно 1 июня.

После митинга для личного состава соединения и авиационных полов была проведена первая лекция на тему: «Россия в современном мире. Основные направления социально-экономического, политического и военно-технического развития страны. Задачи офицерского состава на летний учебный период».

«В летнем учебном периоде нам необходимо выполнить все задачи по поддержанию и обучению основным предметам боевой подготовки подразделений. Нарастить боевой потенциал и выучку военнослужащих. Помимо этого, необходимо сделать основной упор на увеличение числа практических занятий, а также на совершенствование и слаженность воинских коллективов», – сообщил временно исполняющий обязанности командира Энгельсского соединения дальней авиации гвардии подполковник Наиль Файзулин.

Одной из основных задач, стоящих перед соединением дальней авиации, является повышение уровня профессиональной подготовки командного, лётного и инженерно-технического состава.

В летнем периоде обучения Воздушно-космические силы ожидает насыщенная боевая учёба, основу которой будет составлять лётная и полевая подготовка личного состава. Ракетоносцы Ту-160, Ту-95мс и Ту-22м3 продолжат выполнять задачи по дальним перелётам в различные точки как территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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