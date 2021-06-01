Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.06.2021 (13:50)

Военнослужащие ЦВО возводят защитную дамбу для предотвращения подтопления жилых домов в Кызыле

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к возведению защитной дамбы для предотвращения подтопления частного сектора города Кызыл Республики Тыва.

На сегодняшний день силами военнослужащих уложено более 2 тыс. мешков с грунтом, протяженность возводимой дамбы составила около 400 метров. Для оказания помощи местному населению в борьбе с подтоплением задействовано более 100 военнослужащих и шесть единиц техники.

Сложная паводковая ситуация в Туве сложилась из-за обильных ливневых дождей и таяния снега в горах. Решение о выделении сил и средств для борьбы с паводком принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению Правительства Республики Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные автоинспекторы ЦВО на Алтае провели акцию «Профессия — водитель»
Центральный военный округ в летний период обучения проведет девять международных учений
В Екатеринбурге прошел региональный сбор по безопасности полетов
Команде Новосибирского высшего военного командного училища вручен кубок победителя Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки»

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false