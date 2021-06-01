01.06.2021 (13:50)
Военнослужащие ЦВО возводят защитную дамбу для предотвращения подтопления жилых домов в Кызыле
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к возведению защитной дамбы для предотвращения подтопления частного сектора города Кызыл Республики Тыва.
На сегодняшний день силами военнослужащих уложено более 2 тыс. мешков с грунтом, протяженность возводимой дамбы составила около 400 метров. Для оказания помощи местному населению в борьбе с подтоплением задействовано более 100 военнослужащих и шесть единиц техники.
Сложная паводковая ситуация в Туве сложилась из-за обильных ливневых дождей и таяния снега в горах. Решение о выделении сил и средств для борьбы с паводком принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению Правительства Республики Тыва.
Новости по теме:
Команде Новосибирского высшего военного командного училища вручен кубок победителя Всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки»
Метки: