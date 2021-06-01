01.06.2021 (13:40)

В Саратовской области стартовал всеармейский этап конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021»

Сегодня на учебном комплексе филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва под Саратовом стартовал всеармейский этап конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021».

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие начальник управления ресурсного обеспечения Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Пятунин, повара, представляющие военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В первый день участники конкурса состязались в меткости стрельбы из автоматов АК-74 и пистолетов ПМ. На следующем этапе повара и пекари продемонстрируют свое мастерство в приготовлении блюд в стационарных и полевых условиях по установленному меню и произвольной программе. Военнослужащие выпекут хлеб, каравай, мелкоштучную выпечку, используя переносные плиты ПП-40, кухни КП-20 и автомобильные хлебопекарни ХПА-0,4.

Награждение победителей конкурса состоится 5 июня. Лучшие военные повара представят Россию на международном конкурсе «Полевая кухня», который пройдет в Республике Узбекистан.

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