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01.06.2021 (13:15)

Выездная приемная Минобороны России работает в отдаленных гарнизонах Сибири

Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации начала работу в войсках Центрального военного округа в Иркутском и Кызылском гарнизонах.

Работа приемной проходит под руководством начальника Управления Минобороны России по работе с обращениями граждан (общественной приемной Министра обороны Российской Федерации) Натальи Белоусовой.

Прием граждан проходит в формате встречи с военнослужащими, членами их семей и гражданским персоналом.

В состав Выездной приемной включены специалисты финансово-экономических, жилищных, кадровых, медицинских, военно-политических и иных органов военного управления, к которым можно обратиться с интересующими вопросами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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