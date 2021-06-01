01.06.2021 (13:15)
Выездная приемная Минобороны России работает в отдаленных гарнизонах Сибири
Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации начала работу в войсках Центрального военного округа в Иркутском и Кызылском гарнизонах.
Работа приемной проходит под руководством начальника Управления Минобороны России по работе с обращениями граждан (общественной приемной Министра обороны Российской Федерации) Натальи Белоусовой.
Прием граждан проходит в формате встречи с военнослужащими, членами их семей и гражданским персоналом.
В состав Выездной приемной включены специалисты финансово-экономических, жилищных, кадровых, медицинских, военно-политических и иных органов военного управления, к которым можно обратиться с интересующими вопросами.
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