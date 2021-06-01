01.06.2021 (13:00)

Корабельная ударная группа Северного флота развернулась в Баренцевом море

Корабельная ударная группа Северного флота в составе двух ракетных крейсеров развернулась в Баренцевом море для отработки плановых задач боевой подготовки в рамках стартовавшего сегодня в Вооруженных Силах России летнего периода обучения.

Выход ракетных крейсеров из пункта постоянного базирования обеспечили две корабельные тральные группы. Морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Машинист», «Ельня», «Соловецкий Юнга» и «Ядрин» отработали действия по поиску мин при сопровождении надводных кораблей лодок в полигоны боевой подготовки в Баренцевом море, используя весь комплекс противоминного вооружения – гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралы.

В составе корабельной ударной группы в Баренцево море вышли тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Экипажи ракетных крейсеров в течение нескольких дней отработают походную организацию службы, выполнят проверку оружия и технических средств в Баренцевом море, отработают совместное маневрирование. На кораблях состоятся учения по борьбе за живучесть на ходу и на якорной стоянке, по приему вертолётов, а также по организации всех видов обороны.

В дальнейшем экипажи ракетных крейсеров проведут учение по противодействию корабельной группировке условного противника. В ходе учения будет выполнен ряд зачетных боевых упражнений с применением практического оружия.

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