Военные автоинспекторы ЦВО на Алтае провели акцию «Профессия — водитель»

01.06.2021 (12:40)

Военнослужащие ВАИ Центрального военного округа (ЦВО) в Алтайском крае провели профилактическую акцию «Профессия — водитель». Мероприятие было приурочено ко Дню военного автомобилиста.

В рамках акции инспекторы ВАИ останавливали военные автомобили и поздравляли водителей с профессиональным праздником, вручали памятки, желали безаварийной эксплуатации вверенной техники, хороших и мирных дорог.

День военного автомобилиста отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации 29 мая. Праздник был учрежден приказом № 100 Министра обороны России в 2000 году. Автомобильная служба входит в состав соединений, объединений, тыла армии и флота. Деятельность военных автомобилистов связана с эвакуацией раненых, больных, а также имущества, с доставкой материальных средств, перевозкой личного состава.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице