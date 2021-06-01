01.06.2021 (12:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к летнему периоду обучения
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел торжественный митинг, посвященный началу летнего периода обучения 2021 учебного года.
Мероприятие началось с выноса Боевого знамени соединения, а также выступления начальника ОГРВ ПРРМ.
В ходе митинга состоялась церемония передачи молодому пополнению стрелкового оружия, автомобильной и бронетанковой техники. Почётное право вручения стрелкового оружия былой предоставлено ветерану Вооруженных Сил, который поздравил новобранцев.
В рамках летнего периода обучения с личным составом мотострелкового батальона проведут занятия по специальной программе подготовки российского воинского контингента миротворческих сил. Финальным этапом проверки готовности мотострелковых подразделений к заступлению в Зону безопасности станет недельный полевой выход, где военнослужащие сдадут итоговую проверку.