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01.06.2021 (12:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к летнему периоду обучения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел торжественный митинг, посвященный началу летнего периода обучения 2021 учебного года.

Мероприятие началось с выноса Боевого знамени соединения, а также выступления начальника ОГРВ ПРРМ.

В ходе митинга состоялась церемония передачи молодому пополнению стрелкового оружия, автомобильной и бронетанковой техники. Почётное право вручения стрелкового оружия былой предоставлено ветерану Вооруженных Сил, который поздравил новобранцев.

В рамках летнего периода обучения с личным составом мотострелкового батальона проведут занятия по специальной программе подготовки российского воинского контингента миротворческих сил. Финальным этапом проверки готовности мотострелковых подразделений к заступлению в Зону безопасности станет недельный полевой выход, где военнослужащие сдадут итоговую проверку.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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