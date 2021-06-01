01.06.2021 (11:45)

Центральный военный округ в летний период обучения проведет девять международных учений

Девять международных учений проведет Центральный военный округ (ЦВО) в летний период обучения, который начался 1 июня. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В летнем периоде обучения проведем девять совместных международных учений на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Главным мероприятием совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение «Мирная миссия-2021», — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Он также отметил, что всего в ходе летнего периода обучения в войсках ЦВО пройдет более 100 учений тактического уровня, что на 20 процентов больше аналогичного периода 2020 года. 28 учений будут иметь характер двусторонних.

Международные учения пройдут на полигонах в Киргизии и Таджикистане, Республике Тыва, Оренбургской области, а также на базе Казанского высшего танкового командного училища. Всего в ходе летнего периода обучения в ЦВО пройдет 28 различных международных мероприятий.

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