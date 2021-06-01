01.06.2021 (12:00)

В войска отправлена партия новейших самоходных гаубиц «Мста-С»

Специалисты военного представительства Минобороны России приняли очередную партию самоходных гаубиц «Мста-С».

Перед отправкой в войска каждая боевая машина прошла необходимые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком. В настоящее время гаубицы погружены на автомобильные тралы и отправлены в места постоянной дислокации.

«Мста-С» по ряду основных показателей не уступает лучшим зарубежным аналогам.

Самоходные гаубицы «Мста-С» предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов. В самоходках прекрасно сочетаются боевые и эксплуатационные качества с высокой технологичностью производства.

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