01.06.2021 (11:10)
Российские специалисты выполняют инспекцию указанного района на территории Эстонии в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности
По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 31 мая по 3 июня в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа специалистов выполняет инспекцию указанного района на территории Эстонии.
Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 10 тыс. кв. метров.
В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности.
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