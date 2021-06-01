01.06.2021 (11:20)

На городской набережной Каменска-Шахтинского состоится торжественная церемония отправки участников акции «Сплав Победы»

На главной набережной Каменска-Шахтинского (Ростовская область) состоится торжественная церемония начала перехода понтонно-переправочного подразделения инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО), в рамках патриотической акции «Сплав Победы», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В мероприятии примут участие представители командования ЮВО, органов местного самоуправления, городского Совета ветеранов, юнармейцы, студенты и жители Каменского района.

На городской набережной инженеры ЮВО представят выставку современных образцов военной техники и вооружения. Кроме того, местом для экскурсии станут два парома, один из которых оборудован для проживания военнослужащих в период сплава по водным путям Ростовской и Волгоградской областей. На втором пароме представлены образцы инженерного снаряжения, включая костюм сапера, миноискатели, макеты мин и др.

На берегу Северского Донца художественные коллективы и артисты Каменска-Шахтинского исполнят казачьи танцы и попурри из песен военных лет, а ведущие расскажут о значимых исторических событиях Великой Отечественной войны, в которых отличились инженерные подразделения Красной Армии.

Свою профессиональную выучку гостям мероприятия продемонстрируют современные инженерно-штурмовые подразделения бригады ЮВО.

Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия обеспечит оркестр соединения.

По приказу командира бригады паромы отчалят от берега и под звуки военного марша «Прощание славянки» отправятся в путь по рекам Северский Донец, Дон, через Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал войдут в реку Волга. По пути инженеры ЮВО сделают остановки в городах Белая Калитва, Усть-Донецкий, Константиновск, Волгодонск Ростовской области, а также в Пятиморске и Волжский Волгоградской области.

Завершится «Сплав Победы» в Волгоградском водохранилище, где инженерные подразделения трех военных округов — Западного, Центрального и Южного — встретятся 22 июня и примут участие в военно-исторической реконструкции переправы советских войск через Волгу в ходе Сталинградской битвы.

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