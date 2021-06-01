01.06.2021 (11:00)
Военнослужащие ЮВО провели спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей
В Ростове-на-Дону военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) провели спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей.
Военнослужащие 4-й армии ВВС и ПВО, а также 150-й мотострелковой дивизии ЮВО организовали на территории микрорайона «Суворовский» соревнования по мини-футболу, баскетболу, перетягиванию каната, семейную эстафету, турнир по бадминтону, дартсу и настольному теннису.
Военнослужащие развернули выставку вооружения, специальной аппаратуры и военной техники, имеющейся на вооружении войск ЮВО, а также угостили всех желающих традиционной солдатской кашей.
В празднике приняли участие более 1000 жителей микрорайона, школьники и юнармейцы.
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