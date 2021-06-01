Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.06.2021 (11:00)

Военнослужащие ЮВО провели спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Ростове-на-Дону военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) провели спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей.

Военнослужащие 4-й армии ВВС и ПВО, а также 150-й мотострелковой дивизии ЮВО организовали на территории микрорайона «Суворовский» соревнования по мини-футболу, баскетболу, перетягиванию каната, семейную эстафету, турнир по бадминтону, дартсу и настольному теннису.

Военнослужащие развернули выставку вооружения, специальной аппаратуры и военной техники, имеющейся на вооружении войск ЮВО, а также угостили всех желающих традиционной солдатской кашей.

В празднике приняли участие более 1000 жителей микрорайона, школьники и юнармейцы.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие и юнармейцы ЮВО приняли участие в военно-полевом сборе «Полигон» в Ростове-на-Дону
Новобранцы танковых подразделений ЮВО в Абхазии приступили к тренировкам на компьютерных тренажерах экипажей Т-72Б3
Более 100 тыс. доз препарата «Спутник V» получит ЮВО для вакцинации членов семей военнослужащих и гражданского персонала
Прославленной 58-й армии ЮВО исполнилось 26 лет

Метки:
Южный военный округ , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false