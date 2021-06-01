01.06.2021 (10:51)

Военнослужащие и юнармейцы ЮВО приняли участие в военно-полевом сборе «Полигон» в Ростове-на-Дону

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и воспитанники казачьей юнармейской разведгруппы «Георгиевцы» приняли участие в военно-полевом сборе «Полигон», посвященном весеннему призыву в ряды Вооруженных Сил Российской армии.

Сбор состоялся на территории историко-этнографического комплекса «Кумжа» в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону. В мероприятии также приняли участие родители юнармейцев, инструкторы-наставники, военнослужащие подшефной воинской части, регионального отделения ДОСААФ. Юнармейцы-участники сбора являются воспитанниками приходской воскресной школы храма святого Георгия Победоносца — главного православного воинского храма ЮВО.

На сборе функционировало несколько учебных точек, где юнармейцы могли попрактиковаться в разборке-сборке автомата Калашникова, учебной стрельбе с использованием холостых патронов из пулемета «Печенег», снайперской винтовки Драгунова, автомата и модернизированного пулемета Калашникова.

Ребята освоили инженерно-саперную разведку, приняли участие в учебно-тактических занятиях на пересеченной местности по передвижению юнармейской разведгруппы, где также обучились приготовлению пищи в полевых условиях.

Кроме того, юнармейцы выполнили упражнения с парашютными системами на учебной точке по начальной наземной парашютной подготовке.

Подобные занятия проводятся с целью подготовки допризывной молодежи к поступлению в кадетские корпуса, суворовские училища и высшие военные учебные заведения, а также к службе в Российской армии.

В организации учебных точек активное участие принимали сами юные защитники Отечества и члены их семей. Для некоторых близких юнармейцев и инструкторов-наставников, входящих в категорию военнослужащих, находящихся в запасе, данные занятия служат одной из форм воинской переподготовки и совершенствования своих армейских знаний и навыков, полученных в годы службы в рядах Российской армии.

По окончании занятий участники сбора продегустировали вкусную солдатскую кашу, приготовленную на костре, и ароматный чай.

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