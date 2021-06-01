01.06.2021 (10:30)

Более 100 тыс. доз препарата «Спутник V» получит ЮВО для вакцинации членов семей военнослужащих и гражданского персонала

Крупная партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 100 тыс. доз направлена в военные госпитали и поликлиники Южного военного округа (ЮВО) для вакцинации членов семей военнослужащих и гражданского персонала соединений, воинских частей и учреждений ЮВО.

За весь период плановой вакцинации в ЮВО прививку против новой коронавирусной инфекции получили около 130 тыс. военнослужащих.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых — мобильные.

В настоящий момент военные медики продолжают вакцинацию новобранцев, прибывающих в воинские части в ходе весеннего призыва. При этом учитываются показания медицинских специалистов, а также информация о ранее перенесенном инфекционном заболевании.

В соответствии с санитарными правилами для сохранения всех полезных и профилактических характеристик препаратов организован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальной температуры при перевозке и хранении. Температурный контроль осуществляется на всех этапах перемещения вакцины: от её изготовления до постановки конкретному пациенту, что является важнейшим этапом в гарантировании сохранности препаратов.

Все военно-медицинские организации, функционирующие на базе военных госпиталей и поликлиник ЮВО, оснащены специализированным холодильным и иным сертифицированным оборудованием, необходимым для хранения вакцины. Квалифицированные специалисты осуществляют постоянное наблюдение за соответствием условий хранения и перевозки, применяют специальные системы контроля.

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