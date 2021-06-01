01.06.2021 (10:15)

Прославленной 58-й армии ЮВО исполнилось 26 лет

Прославленному воинскому соединению — 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) — 1 июня исполнилось 26 лет.

Общевойсковое объединение является крупнейшим в составе ЮВО. Соединения и воинские части армии дислоцируются на территории Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии.

58-я общевойсковая армия ЮВО является гарантом мира и стабильности на Северном Кавказе.

Особое место в боевой летописи объединения занимает период участия в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Солдаты и офицеры общевойсковой армии с честью выполнили специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского конфликта.

В составе объединения мотострелковые, артиллерийские и ракетные соединения, воинские части различных родов войск, оснащенные самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники.

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