01.06.2021 (10:15)
Прославленной 58-й армии ЮВО исполнилось 26 лет
Прославленному воинскому соединению — 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) — 1 июня исполнилось 26 лет.
Общевойсковое объединение является крупнейшим в составе ЮВО. Соединения и воинские части армии дислоцируются на территории Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии.
58-я общевойсковая армия ЮВО является гарантом мира и стабильности на Северном Кавказе.
Особое место в боевой летописи объединения занимает период участия в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Солдаты и офицеры общевойсковой армии с честью выполнили специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского конфликта.
В составе объединения мотострелковые, артиллерийские и ракетные соединения, воинские части различных родов войск, оснащенные самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники.