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01.06.2021 (10:15)

Прославленной 58-й армии ЮВО исполнилось 26 лет

Прославленному воинскому соединению — 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) — 1 июня исполнилось 26 лет.

Общевойсковое объединение является крупнейшим в составе ЮВО. Соединения и воинские части армии дислоцируются на территории Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии.

58-я общевойсковая армия ЮВО является гарантом мира и стабильности на Северном Кавказе.

Особое место в боевой летописи объединения занимает период участия в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Солдаты и офицеры общевойсковой армии с честью выполнили специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского конфликта.

В составе объединения мотострелковые, артиллерийские и ракетные соединения, воинские части различных родов войск, оснащенные самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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